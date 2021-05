Traffico Roma del 07-05-2021 ore 18:30 (Di venerdì 7 maggio 2021) Luceverde Roma Buonasera da Simone cercare ben trovati a questo appuntamento code per incidente sulla via Tuscolana tra Cinecittà e via delle Capannelle vicino la Storta incidente sulla via Cassia nella zona di Olgiate ripercussioni con code incidente sul Raccordo Anulare disagio interna tra argomentare il bivio per la A24 rallentamenti per incidente tra la Roma Fiumicino all’uscita Aurelia anche qui in interno in questo caso incidente in via di risoluzione sul tratto Urbano dell’a24 andando in direzione del raccordo ancora disagio a causa di un incidente avvenuto tra la tangenziale e Portonaccio ripercussioni tangenziale est arrivando da San Giovanni e disagi su tutte le vie circostanti viale dello Scalo San Lorenzo viale Castrense è la zona di Piazza Loti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) LuceverdeBuonasera da Simone cercare ben trovati a questo appuntamento code per incidente sulla via Tuscolana tra Cinecittà e via delle Capannelle vicino la Storta incidente sulla via Cassia nella zona di Olgiate ripercussioni con code incidente sul Raccordo Anulare disagio interna tra argomentare il bivio per la A24 rallentamenti per incidente tra laFiumicino all’uscita Aurelia anche qui in interno in questo caso incidente in via di risoluzione sul tratto Urbano dell’a24 andando in direzione del raccordo ancora disagio a causa di un incidente avvenuto tra la tangenziale e Portonaccio ripercussioni tangenziale est arrivando da San Giovanni e disagi su tutte le vie circostanti viale dello Scalo San Lorenzo viale Castrense è la zona di Piazza Loti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito...

