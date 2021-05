Traffico Roma del 07-05-2021 ore 08:30 (Di venerdì 7 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sono segnalate in tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di viale di Tor di Quinto ci sono fili a partire da Monti Tiburtini verso Trionfale incidente con rallentamenti nei pressi della stazione su Viale Castro Pretorio all’incrocio con via Marghera Traffico rallentato per incidente anche in zona Tor Marancia su via Ardeatina tra via della Fotografia e via Rosaria in direzione di Roma centro rallentamenti e code sul percorso Urbano dell’a24 invece per Traffico tra Tor Cervara e la tangenziale est poi code sul Raccordo Anulare Casilina e Tiburtina in carreggiata esterna e tra Roma sud e Ardeatina in carreggiata interna Per quanto riguarda il trasporto pubblico è in graduale ripresa il servizio ferroviario sulle ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto lunghe code sono segnalate in tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di viale di Tor di Quinto ci sono fili a partire da Monti Tiburtini verso Trionfale incidente con rallentamenti nei pressi della stazione su Viale Castro Pretorio all’incrocio con via Margherarallentato per incidente anche in zona Tor Marancia su via Ardeatina tra via della Fotografia e via Rosaria in direzione dicentro rallentamenti e code sul percorso Urbano dell’a24 invece pertra Tor Cervara e la tangenziale est poi code sul Raccordo Anulare Casilina e Tiburtina in carreggiata esterna e trasud e Ardeatina in carreggiata interna Per quanto riguarda il trasporto pubblico è in graduale ripresa il servizio ferroviario sulle ...

Advertising

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - VAIstradeanas : 08:32 #A90 Traffico da Svincolo 15: La Rustica a Svincolo 14: A24 Roma-Teramo.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-05-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -