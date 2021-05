The Witcher 3: l’aggiornamento PC, PS5 e Xbox Series X potrebbe usare delle mod PC – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 7 maggio 2021) La patch next-gen per PS5 e Xbox Series X e S di The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe essere creata in collaborazione con alcuni modder PC.. Sembra che CD Projekt Red abbia deciso di avvalersi del lavoro di alcuni modder PC per l’aggiornamento PC, PS5 e Xbox Series X e S di The Witcher 3: Wild Hunt, che gli regalerà alcune caratteristiche next-gen. A dirlo, inizialmente, non è stato lo studio polacco, ma il modder HalkHogan, l’autore di The Witcher 3 HD Rework, che sulla pagina della mod di Nexus Mods ha annunciato: “Ho delle buone notizie, che spiegano come … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo The Witcher 3: l’aggiornamento PC, PS5 e Xbox ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 7 maggio 2021) La patch next-gen per PS5 eX e S di The3: Wild Huntessere creata in collaborazione con alcuni modder PC.. Sembra che CD Projekt Red abbia deciso di avvalersi del lavoro di alcuni modder PC perPC, PS5 eX e S di The3: Wild Hunt, che gli regalerà alcune caratteristiche next-gen. A dirlo, inizialmente, non è stato lo studio polacco, ma il modder HalkHogan, l’autore di The3 HD Rework, che sulla pagina della mod di Nexus Mods ha annunciato: “Hobuone notizie, che spiegano come … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo The3:PC, PS5 e...

