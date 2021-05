Taekwondo, Simone Alessio batte Dodevski col brivido e prosegue la caccia alle Olimpiadi (Di venerdì 7 maggio 2021) Simone Alessio può continuare la caccia a un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro è riuscito a sconfiggere l’ostico macedone Filip Dodevski per 10-9 agli ottavi di finale tra gli 80 kg nel torneo preolimpico in corso di svolgimento al Grand Hotel Millennium di Sòfia (Bulgaria) e si è così qualificato ai quarti di finale, dove incrocerà l’ostico belga Nicholas Corten, bronzo europeo nel 2016 tra i 74 kg, capace di battere l’ucraino Voronovskyi per 16-10. Il nostro portacolori si trova dunque a due successi dall’obiettivo, visto che bisogna accedere all’atto conclusivo di questa manifestazione per mettere in tasca il biglietto aereo per il Giappone. Il 21enne si era laureato Campione del Mondo tra i 74 kg nel 2019 e ora è impegnato nella categoria olimpica degli 80 kg, dove ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021)può continuare laa un pass per ledi Tokyo 2021. L’azzurro è riuscito a sconfiggere l’ostico macedone Filipper 10-9 agli ottavi di finale tra gli 80 kg nel torneo preolimpico in corso di svolgimento al Grand Hotel Millennium di Sòfia (Bulgaria) e si è così qualificato ai quarti di finale, dove incrocerà l’ostico belga Nicholas Corten, bronzo europeo nel 2016 tra i 74 kg, capace dire l’ucraino Voronovskyi per 16-10. Il nostro portacolori si trova dunque a due successi dall’obiettivo, visto che bisogna accedere all’atto conclusivo di questa manifestazione per mettere in tasca il biglietto aereo per il Giappone. Il 21enne si era laureato Campione del Mondo tra i 74 kg nel 2019 e ora è impegnato nella categoria olimpica degli 80 kg, dove ha ...

