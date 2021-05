Superlega | Real | Juve e Barça pronte a chiedere i danni

Advertising

forumJuventus : Superlega: 'Non c'è possibilità di esclusione dei club dalle competizioni europee' ??? - Eurosport_IT : Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan rischiano 2 anni senza Champions League ed Europa League ??????? #UEFA |… - RaiSport : ?? #Superlega, Espn: quattro club rischiano pesanti sanzioni #Uefa #Juventus , #Milan, #RealMadrid e #Barcellona p… - mik__ka : RT @tancredipalmeri: Juventus, Real Madrid e Barcellona minacciano azioni legali e richiesta risarcimento danni nei confronti dei 7 club us… - tancredipalmeri : Juventus, Real Madrid e Barcellona minacciano azioni legali e richiesta risarcimento danni nei confronti dei 7 club… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Real

... Milan ed Inter - che avrebbero fatto parte della, un progetto capitanato dal presidente delFlorentino Perez e dall'omologo bianconero Andrea Agnelli, naufragato dopo la rinuncia ...In palio c è ancora la Champions, altro che. View on Instagram Spagna, Italia, Germania ... quando allo Stade de France di Parigi ilMadrid superò 3 - 0 il Valencia, prima della doppia ...Dopo la lettera della UEFA i tre club si sarebbero mossi per minacciare gli altri partner di azoni legali in caso di abbandono del torneo.La UEFA, irritata da un simile atteggiamento, avrebbe intenzione di aprire un procedimento di fronte alla Commissione Disciplinare per i club che non rinnegheranno il progetto del nuovo torneo. Le fon ...