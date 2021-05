Starbucks potrebbe abbandonare Facebook per colpa dell’odio e del razzismo online

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’odio(in tutte le sue declinazioni) è il male atavico del Terzo Millennio. Un fenomeno che sembra essere incontrollabile, con i gestori delle varie piattaforme che non riescono ad agire in modo preventivo. I tentativi ci sono, ci sono stati e ci saranno. Ma quanto fatto finora, evidentemente, non basta. Per questo motivo, anche nelle ultime settimane, si sono susseguite “manifestazioni” di protesta come quella di alcuni club britannici (poi seguiti dall’intera Premier League) che hanno deciso di rimanere in silenzio sui social. E ora c’è il rischio che un grande brand mondiale comedecida diproprio per questo motivo. LEGGI ANCHE > Come il mondo sta reagendo al caffè dicomparso in una scena di Game Of Thrones A darne notizia è Buzz.news che ha ...