Sangiovanni in crisi con Giulia in lacrime: Amici, la situazione precipita: deve intervenire la De Filippi

Nella puntata di Amici di ieri, giovedì 6 maggio, trasmissione condotta da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, sono stati due gli episodi che hanno mantenuto i telespettatori incollati allo schermo. Da un lato il litigio tra Sangiovanni e Giulia, dall'altro la lezione a riguardo di Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato a Giulia Stabile in cosa stava sbagliando con Sangiovanni. Un discorso materno e pieno di riferimenti che incalzano a pieno le problematiche con cui ancora combatte Sangiovanni e che riguardano anche molti altri ragazzi e adolescenti. La ballerina Giulia Stabile ha litigato con Sangiovanni per diversi motivi. Sia per alcuni episodi con Deddy, sia per l'assenza di Samuele.

