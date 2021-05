Robert Downey Jr., morto Jimmy Rich: era l’assistente dell’attore (Di venerdì 7 maggio 2021) Il grave lutto che ha colpito , l’addio su Instagram. (Instagram)Jimmy Rich, che era l’assistente personale di lunga data di Robert Downey Jr., è morto in un incidente stradale mercoledì notte. Aveva 52 anni e la sua morte è stata annunciata da Downey sulla sua pagina Instagram. Rich lavorava con l’attore dal 2003, unendosi a lui sul set di The Singing Detective. Avrebbero continuato a lavorare insieme altre 22 volte, anche su tutti i film Marvel interpretati da Robert Downey Jr. Ti potrebbe interessare anche -> Addio a Nick Kamen, il cantante icona degli anni Ottanta “Questa è una tragedia terribile e scioccante. Jimmy Rich è stato coinvolto in un incidente d’auto ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il grave lutto che ha colpito , l’addio su Instagram. (Instagram), che erapersonale di lunga data diJr., èin un incidente stradale mercoledì notte. Aveva 52 anni e la sua morte è stata annunciata dasulla sua pagina Instagram.lavorava con l’attore dal 2003, unendosi a lui sul set di The Singing Detective. Avrebbero continuato a lavorare insieme altre 22 volte, anche su tutti i film Marvel interpretati daJr. Ti potrebbe interessare anche -> Addio a Nick Kamen, il cantante icona degli anni Ottanta “Questa è una tragedia terribile e scioccante.è stato coinvolto in un incidente d’auto ...

