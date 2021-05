Quando la Tv ti taglia le gambe: il caso Beppe Grillo (Di venerdì 7 maggio 2021) Suicidio politico di Beppe Grillo Libero, pagina 5, di Filippo Facci. Il signor Giuseppe Piero Grillo risulta al primo posto nella classifica dei leader meno amati dagli italiani, e scavalca perciò Matteo Renzi che ormai da parecchio non se la passa bene. A spiegarlo è Paolo Natale (Istituto Ipsos) sul periodico web Gli stati generali, e, non fosse chiaro, è una notizia clamorosa. Se guardiamo Renzi, il suo degradando è stato spesso legato a decisioni politiche: dall’altare del 71 per cento di gradimento (2014) è passato al 15 per cento del 2019 a Quando boicottò il secondo governo Conte (10 per cento e, per quanto ci riguarda, canonizzazione immediata) e quindi, ora, Renzi è stabile a questa quota. Beppe Grillo invece sembrava inattaccabile: almeno sino a Quando è ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 7 maggio 2021) Suicidio politico diLibero, pagina 5, di Filippo Facci. Il signor Giuseppe Pierorisulta al primo posto nella classifica dei leader meno amati dagli italiani, e scavalca perciò Matteo Renzi che ormai da parecchio non se la passa bene. A spiegarlo è Paolo Natale (Istituto Ipsos) sul periodico web Gli stati generali, e, non fosse chiaro, è una notizia clamorosa. Se guardiamo Renzi, il suo degradando è stato spesso legato a decisioni politiche: dall’altare del 71 per cento di gradimento (2014) è passato al 15 per cento del 2019 aboicottò il secondo governo Conte (10 per cento e, per quanto ci riguarda, canonizzazione immediata) e quindi, ora, Renzi è stabile a questa quota.invece sembrava inattaccabile: almeno sino aè ...

