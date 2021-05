Pomeriggio 5, Barbara D’Urso scoppia a piangere e non riesce più ad andare avanti (Di venerdì 7 maggio 2021) In questi ultimi giorni purtroppo è accaduto un qualcosa di terribile che ha determinato la morte di una giovane ragazza di soli 22 anni. Stiamo parlando di Luana, La giovane 22enne Pistoiese, morta purtroppo in seguito ad un infortunio sul lavoro, in un’azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Proprio nelle scorse ore, la mamma di Luana D’Orazio è stata ospite a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso dove ha raccontato il dramma e ha urlato il suo dolore. Ma cosa è accaduto realmente? Luana D’Orazio, la morte della giovane 22enne in un infortunio sul lavoro La giovane Luana aveva soltanto 22 anni e aveva anche un bambino di 5 anni e mezzo. Era una operaia e lavorava in una azienda Tessile di Montemurlo in provincia di Prato e pare che quel giorno fosse andata al lavoro come sempre, in attesa di tornare dal suo piccolo a ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 7 maggio 2021) In questi ultimi giorni purtroppo è accaduto un qualcosa di terribile che ha determinato la morte di una giovane ragazza di soli 22 anni. Stiamo parlando di Luana, La giovane 22enne Pistoiese, morta purtroppo in seguito ad un infortunio sul lavoro, in un’azienda tessile di Montemurlo in provincia di Prato. Proprio nelle scorse ore, la mamma di Luana D’Orazio è stata ospite a5 dadove ha raccontato il dramma e ha urlato il suo dolore. Ma cosa è accaduto realmente? Luana D’Orazio, la morte della giovane 22enne in un infortunio sul lavoro La giovane Luana aveva soltanto 22 anni e aveva anche un bambino di 5 anni e mezzo. Era una operaia e lavorava in una azienda Tessile di Montemurlo in provincia di Prato e pare che quel giorno fosse andata al lavoro come sempre, in attesa di tornare dal suo piccolo a ...

