Olanda, arrivano le api addestrate a riconoscere il Covid: svolta per i test (Di venerdì 7 maggio 2021) . Il gruppo di ricerca della Wegeningen University ha confermato l’importante scoperta Come poter scoprire i pazienti infetti dal coronavirus è stato fin dal principio il problema principale di questa pandemia. La mancanza di sintomi, la lunga incubazione, l’attendibilità relativa dei tamponi, sono L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) . Il gruppo di ricerca della Wegeningen University ha confermato l’importante scoperta Come poter scoprire i pazienti infetti dal coronavirus è stato fin dal principio il problema principale di questa pandemia. La mancanza di sintomi, la lunga incubazione, l’attendibilità relativa dei tamponi, sono L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Olanda arrivano le api addestrate a riconoscere il Covid: svolta per i test - #Olanda #arrivano #addestrate - ArrighiTommaso : Però raga sulla questione stage €400 e “in nessun altro paese ti pagano così poco”: è una boiata. Basta venire in O… - Fabrizio75Vair : @AndrewPattone ????????caro la codacons pensi alle schifezze taroccate italiane che arrivano dalla cina da rotterdamm… - Fabrizio75Vair : @girotonda68 @perchetendenza codacons pensi a controllare le schifezze che troviamo sui scaffali passati per italia… - Andrea986G : @Eurosport_IT Poi arrivano le squalifiche di Brasile e Ghana, il Sudafrica vince col tempo di 38.71 e l’Italia chiu… -