Nettuno | ancora un morto a causa del Covid | è la 59ª vittima dall’inizio della pandemia

(Di venerdì 7 maggio 2021) Aè stata registrata la 59ª. Si tratta di un uomo con patologie pregresse che era ricoverato in una struttura sanitaria. “Alla famiglia dell’uomo scomparso vanno le mie più sentite condoglianze – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – l’intera comunità nettunese è sconvolta dal dolore per tutti concittadini a cui siamo stati costretti a dire addio in questo anno digradiamo”. Sono cinque i nuovi casi di Coronavirus registrati a. Quattro sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Si registrano anche ventotto guarigioni. Gli attualmente positivi sono 215 di cui 17 ospedalizzati. su Il CorriereCittà.