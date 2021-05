Mass Effect | Legendary Edition | rivelato il peso

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 7 maggio 2021) Non è un caso se giochi comesono di un certo… letteralmente, avvicinandosi alle tre cifre di gigabyte Ai vostri viaggi nello spazio servirà altro spazio, visto ilin gigabyte che è emerso per. La remaster esce nel giro di una settimana, ma non si tratta di nulla di vagamente ordinario. Al contrario, gli upgrade per il secondo e per il terzo episodio si dimostrano già impressionanti da ora, ma è la nuova mano di vernice applicata al primo capitolo a lasciare davvero a bocca aperta. Si tratta di una remaster particolarmente ambiziosa, dalle sezioni Mako agli scontri con i boss, passando per una miriade di migliorie. Siamo quasi ai livelli di un ...