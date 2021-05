Maluma in concerto a Milano: ecco la nuova data (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono disponibili in digitale i due nuovi brani dell’idolo della musica latina mondiale Maluma Vamo’ a garàrnola e Rumba (Puro oro anthem) Feat. The Sun. I due brani arrivano dopo il successo del visual album #7DJ (7 Days in Jamaica), con cui Maluma ha inaugurato il suo 2021: 7 brani e 7 video connessi tra di loro, per un viaggio audiovisivo nel cuore della Jamaica. L’album contiene anche collaborazioni con musicisti e con rinomati artisti Jamaicani come Ziggy Marley e Charly Black. Mentre sarà possibile vedere Maluma in concerto il 5 marzo 2022 in occasione dell’unica data italiana al Mediolanum Forum di Assago, Milano. A recupero di quella programmata per il 7 marzo 2021. Chi è Maluma? Maluma è nato a Medellin, e il suo nome d’arte è formato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono disponibili in digitale i due nuovi brani dell’idolo della musica latina mondialeVamo’ a garàrnola e Rumba (Puro oro anthem) Feat. The Sun. I due brani arrivano dopo il successo del visual album #7DJ (7 Days in Jamaica), con cuiha inaugurato il suo 2021: 7 brani e 7 video connessi tra di loro, per un viaggio audiovisivo nel cuore della Jamaica. L’album contiene anche collaborazioni con musicisti e con rinomati artisti Jamaicani come Ziggy Marley e Charly Black. Mentre sarà possibile vedereinil 5 marzo 2022 in occasione dell’unicaitaliana al Mediolanum Forum di Assago,. A recupero di quella programmata per il 7 marzo 2021. Chi èè nato a Medellin, e il suo nome d’arte è formato ...

