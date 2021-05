Liverpool, Klopp: “Quest’anno troppi infortuni, è come rompersi una gamba” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Abbiamo avuto troppi infortuni in posizioni determinanti. Alcuni potranno pensare a scuse, ma abbiamo perso l’intera difesa titolare. E’ come rompersi una gamba. Puoi trasformare e adattare i centrocampisti ma a quel punto la spina dorsale si rompe ed è dura muoversi”. Così Jurgen Klopp è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Southampton. Un anno sfortunato per il Liverpool, settimo in classifica a due giornate dalla fine del campionato e vittima di numerosi infortuni. Klopp ha poi commentato la protesta dei tifosi dello United, che ha visto come conseguenza il rinvio del match tra i Red Devils e il Liverpoo : “Credo nel diritto delle persone di poter manifestare le proprie opinioni ma ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) “Abbiamo avutoin posizioni determinanti. Alcuni potranno pensare a scuse, ma abbiamo perso l’intera difesa titolare. E’una. Puoi trasformare e adattare i centrocampisti ma a quel punto la spina dorsale si rompe ed è dura muoversi”. Così Jurgenè intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Southampton. Un anno sfortunato per il, settimo in classifica a due giornate dalla fine del campionato e vittima di numerosiha poi commentato la protesta dei tifosi dello United, che ha vistoconseguenza il rinvio del match tra i Red Devils e il Liverpoo : “Credo nel diritto delle persone di poter manifestare le proprie opinioni ma ...

