LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Simone Alessio emtra in gara contro il macedone Dodevski (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23: Il norvegese Ordemann batte 16-8 il rumeno Badea e va ai quarti di finale. Ora in peana Cook (Mda)-Robak (Pol). A seguire Alessio 11.10: Lo sloveno Divkovic batte 10-1l’austriaco Radojkovic e va ai quarti. In pedana ora il norvegese Ordemann e il rumeno Badea da una parte e lo slovacco Sajko contro il portoghese Ferreira dall’altra. Fra poco tocca ad Alesio contro il macedone Dodevski 11.06: La ceca Stolbova vince 10-4 la sfida con la moldava, ex azzurra, Ciuchitu ed è l’ultima qualificata ai quarti di finale. Questa la composizione dei quarti: Wiet (Fra)-Craen (Bel), Tarvida (Lat)-Furedi (Hun), Castro (Esp)-Tetereviatnykova (Ukr), Stolbova (Cze)-Azizova (Aze) 10.58: la azera Azizova batte 8-2 la rumena Mocanu e si ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23: Il norvegese Ordemann batte 16-8 il rumeno Badea e va ai quarti di finale. Ora in peana Cook (Mda)-Robak (Pol). A seguire11.10: Lo sloveno Divkovic batte 10-1l’austriaco Radojkovic e va ai quarti. In pedana ora il norvegese Ordemann e il rumeno Badea da una parte e lo slovacco Sajkoil portoghese Ferreira dall’altra. Fra poco tocca ad Alesioil11.06: La ceca Stolbova vince 10-4 la sfida con la moldava, ex azzurra, Ciuchitu ed è l’ultima qualificata ai quarti di finale. Questa la composizione dei quarti: Wiet (Fra)-Craen (Bel), Tarvida (Lat)-Furedi (Hun), Castro (Esp)-Tetereviatnykova (Ukr), Stolbova (Cze)-Azizova (Aze) 10.58: la azera Azizova batte 8-2 la rumena Mocanu e si ...

