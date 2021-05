LIVE F1 | GP Spagna 2021 in DIRETTA | Bottas-Hamilton in vetta | si riparte dopo la bandiera rossa

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23 Tutti i piloti si rilanciano per il primo tentativolanza, la Red Bull ci prova con le soft 12.21VERDE! Si! Ultimi 9 minuti a tutta al Montmelò! 12.20 Si attende laverde… *Us looking at the times* It’s looking spicy out there across the board! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/kgTqVAKk12 — Formula 1 (@F1) May 7,12.19 Dallanza dovremo capire due cose: come mai la Ferrari sta faticando così tanto in questa FP1 e, soprattutto, come sarà la risposta di Verstappen alle Mercedes 12.18 Gli inservienti stanno spostando la monoposto di Kubica. Tra pochi istanti si dovrebbe tornare in azione. Siamo a poco più di 10 minuti dalla fine 12.16 Le ...