L’email marketing come strumento di fidelizzazione degli utenti (Di venerdì 7 maggio 2021) Cos’è L’email marketing? L’email marketing è una forma del digital marketing che integra le varie strategie e tattiche per creare comunicazioni via email ed instaurare una relazione tra il brand aziendale e gli utenti, o inviare al proprio audience informazioni e aggiornamenti promozionali (es. newsletter sull’offerta del mese). Il servizio di DEM (direct email marketing) garantisce risultati performanti e monitorabili facilmente. Inoltre, i destinatari della comunicazione percepiscono quasi un senso di vicinanza, immediatezza, cioè si sentono maggiormente coinvolti. L’e-mail marketing può essere sia di tipo pubblicitario, come per l’appunto l’invio di comunicazioni per informare i clienti sui prodotti scontati e quindi invitarli ad ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Cos’èè una forma del digitalche integra le varie strategie e tattiche per creare comunicazioni via email ed instaurare una relazione tra il brand aziendale e gli, o inviare al proprio audience informazioni e aggiornamenti promozionali (es. newsletter sull’offerta del mese). Il servizio di DEM (direct email) garantisce risultati performanti e monitorabili facilmente. Inoltre, i destinatari della comunicazione percepiscono quasi un senso di vicinanza, immediatezza, cioè si sentono maggiormente coinvolti. L’e-mailpuò essere sia di tipo pubblicitario,per l’appunto l’invio di comunicazioni per informare i clienti sui prodotti scontati e quindi invitarli ad ...

Advertising

ideas_di : L’email marketing è una strategia di #directmarketing che utilizza la posta elettronica per comunicare messaggi, co… - camcomroma : Oggi alle 14 #webinar conclusivo del ciclo di formazione gratuito 'Marketing Digitale: impara a vendere online', or… - marghette : RT @DigitalCoachIT: Passione per l'email marketing? Vuoi approfondire il concetto di automation? Leggi l'intervista di Giovanni Pugliese a… - DigitalCoachIT : Passione per l'email marketing? Vuoi approfondire il concetto di automation? Leggi l'intervista di Giovanni Puglies… - elebald : Se hai un #blog, l'email marketing è ancora uno strumento potente per generare traffico e monetizzare il tuo lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : L’email marketing L'email marketing come strumento di fidelizzazione degli utenti - Ildenaro.it Il Denaro