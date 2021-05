Isola Dei Famosi: chi sarà l’eliminato di questa sera? I sondaggi (Di venerdì 7 maggio 2021) questa sera andrà in onda un’altra puntata dell’Isola Dei Famosi. Vediamo insieme chi rischia l’eliminazione. Ecco cosa dicono i sondaggi Chi sarà l’eliminato di questa sera tra Miryea, Emanuela e Roberto? i sondaggiNell’ultima puntata dell’Isola Dei Famosi, Ilary Blasi ha confermato che sarebbe cambiata la programmazione settimanale. Infatti la puntata in prima serata non andrà più in onda al giovedì ma bensì al venerdì. Tutto ciò per evitare di incontrare i naufraghi dell’Isola dei Famosi spagnola, anche loro stanno girando il reality in Honduras e stanno usufruendo anche della stessa palapa. Anche nella puntata ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 maggio 2021)andrà in onda un’altra puntata dell’Dei. Vediamo insieme chi rischia l’eliminazione. Ecco cosa dicono iChiditra Miryea, Emanuela e Roberto? iNell’ultima puntata dell’Dei, Ilary Blasi ha confermato che sarebbe cambiata la programmazione settimanale. Infatti la puntata in primata non andrà più in onda al giovedì ma bensì al venerdì. Tutto ciò per evitare di incontrare i naufraghi dell’deispagnola, anche loro stanno girando il reality in Honduras e stanno usufruendo anche della stessa palapa. Anche nella puntata ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - Curly69Lou : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - Lasiciliaweb : L'assalto dei siciliani al concorsone per il Sud In palio 2.800 assunzioni rapide nelle amministrazioni delle regio… -