Il figlio di Salvini sulla moto acqua: il Gip archivia la posizione dei tre poliziotti (Di venerdì 7 maggio 2021) Il gip di Ravenna Corrado Schiaretti ha firmato l’archiviazione poichè «il fatto non sussiste» in merito alla posizione dei tre poliziotti della scorta di Matteo Salvini che il 30 luglio del 2019... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 7 maggio 2021) Il gip di Ravenna Corrado Schiaretti ha firmato l’zione poichè «il fatto non sussiste» in merito alladei tredella scorta di Matteoche il 30 luglio del 2019...

