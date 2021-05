Gubbio, esplosione in un laboratorio di cannabis: una vittima, tre superstiti e un disperso (Di venerdì 7 maggio 2021) I vigili del fuoco cercano la quinta persona. Dopo il primo scoppio, ce ne sarebbero stati altri, che hanno compromesso la struttura Leggi su lastampa (Di venerdì 7 maggio 2021) I vigili del fuoco cercano la quinta persona. Dopo il primo scoppio, ce ne sarebbero stati altri, che hanno compromesso la struttura

Advertising

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - repubblica : ?? Gubbio, il video: il momento dell'esplosione nel laboratorio di cannabis light. Bilancio attuale: un morto, tre f… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), estratta una terza persona in vita dalle macerie, nulla da fare per una quarta purtropp… - Agenzia_Ansa : L'esplosione a Gubbio è avvenuta in un laboratorio di cannabis light. La palazzina è stata posta sotto sequestro… - francobus100 : Esplosione in un capannone a Gubbio, c'è un morto. Una donna sotto le macerie: è ancora viva -