Festa della Mamma | torna l' azalea della Ricerca

L'azalea della Ricerca è il fiore simbolo Festa della Mamma, che puntualmente si celebra la seconda domenica di maggio. L'iniziativa di Fondazione AIRC nasce nel 1984 e in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne. Quest'anno la Festa della Mamma si celebra domenica 9 maggio, e compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie e di governo, i volontari AIRC torneranno nelle piazze per distribuire l'azalea

