Fdi | Righini | Zingaretti vede Regione Lazio come taxi per andare dove vuole

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “Unche lo portaecco cosa e’ laper. Grazie allo scranno di Presidente, conservato a fatica per l’esiguita’ della sua maggioranza ha lavorato per ottenere la segreteria del PD. Smessi i panni del leader del PD si e’ ricordato dellaper dispensare posti di lavoro a dirigenti DEM.” “Oggi con l’approssimarsi delle elezioni comunali, usa la macchina regionalegrande comitato elettorale per il Campidoglio, se questa e’ la sua nuova ambizione lasci subito la poltrona di presidente della”. Cosi’ in un comunicato Giancarlo, consigliere regionale deldi Fdi.

Secondo Giancarlo): ''L'iniziativa deve procedere quanto più velocemente possibile, per porre la parola fine ai disastri di Atac. Serve certezza sui tempi degli investimenti, soprattutto ...... è da incentivare onde evitare l'impatto ambientale prodotto dai trasporti intercontinentali.>> Così in un comunicato Giancarloconsigliere regionale del Lazio diNon c’è pace per il concorso relativo all’assunzione di psicologi indetto dalla Asl di Frosinone. Stavolta a chiedere di far chiarezza ...Roma - "Desta sconcerto la decisione unilaterale della Azienda Ospedaliera - Universitaria Sant'Andrea, di non corrispondere gli emolumenti per gli ...