Ddl Zan, Ciaccheri: rigettare con forza intimidazione neofascista a Circolo Mieli (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “L’intimidazione neofascista che ha colpito il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, le sedi di altre associazioni impegnate per i diritti civili nella nostra citta’ nonche’ alcune sedi istituzionali, va rigettata con forza e determinazione”. Cosi’ in un comunicato dichiara Amedeo Ciaccheri, Portavoce di Liberare Roma. “L’Approvazione del DDL Zan e’ arrivata ad un momento decisivo e i peggiori rigurgiti reazionari si stanno facendo forti della timidezza della politica nell’iter approvativo. Una norma che non toglie diritti a nessuno ma ne aggiunge di nuovi per tutte e tutti”, prosegue Ciaccheri. “La solidarieta’ nei confronti di chi oggi sostiene una battaglia di civilta’ del nostro Paese la dobbiamo portare il prossimo 15 maggio in piazza del Popolo. Una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – “L’che ha colpito ildi Cultura Omosessuale Mario, le sedi di altre associazioni impegnate per i diritti civili nella nostra citta’ nonche’ alcune sedi istituzionali, va rigettata cone determinazione”. Cosi’ in un comunicato dichiara Amedeo, Portavoce di Liberare Roma. “L’Approvazione del DDL Zan e’ arrivata ad un momento decisivo e i peggiori rigurgiti reazionari si stanno facendo forti della timidezza della politica nell’iter approvativo. Una norma che non toglie diritti a nessuno ma ne aggiunge di nuovi per tutte e tutti”, prosegue. “La solidarieta’ nei confronti di chi oggi sostiene una battaglia di civilta’ del nostro Paese la dobbiamo portare il prossimo 15 maggio in piazza del Popolo. Una ...

SirDistruggere : 'Con Il ddl Zan entrerà il gender nelle scuole!' 'Onorevole Meloni, cos'è il gender?' 'Ah, boh, non lo so.' Sipario. - LegaSalvini : ?? Suor Anna Monia Alfieri: 'Non esiste un vuoto nella disciplina giuridica italiana. Già oggi c’è il diritto alla v… - LegaSalvini : ??ASSURDO! La presidente di Arcilesbica Gramolino: «Con il DDL Zan criticare l’utero in affitto viene considerato o… - JeAVRIL93 : RT @cremino01: IL REATO D’ODIO ESISTE GIÀ. IL DDL ZAN CONDANNA LE AGGRAVANTI. Ma ci arrivate? Vi informate? - 75Ginny : RT @NotizieProVita: Questa sera in #diretta su #facebook si parlerà di #ddlZan con @jacopocoghe -