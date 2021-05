Dal welfare ai vaccini, Draghi protagonista del vertice Ue (in presenza) di Porto, grande assente la Merkel (Di venerdì 7 maggio 2021) La riunione vedrà per la prima volta la presenza di Mario Draghi e la contestuale assenza della cancelliera tedesca che fino all'ultimo ha cercato (inutilmente) di convincere il premier Portoghese Antonio Costa a tenere la riunione in formato digitale. Tema centrale la deroga sui brevetti dei vaccini annunciata dall'amministrazione Biden e l’obiettivo Ue di creare 2 milioni di posti di lavoro Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 7 maggio 2021) La riunione vedrà per la prima volta ladi Marioe la contestuale assenza della cancelliera tedesca che fino all'ultimo ha cercato (inutilmente) di convincere il premierghese Antonio Costa a tenere la riunione in formato digitale. Tema centrale la deroga sui brevetti deiannunciata dall'amministrazione Biden e l’obiettivo Ue di creare 2 milioni di posti di lavoro

Advertising

sole24ore : Dal welfare ai vaccini, Draghi protagonista del vertice Ue (in presenza) di Porto, grande assente la Merkel… - benedettacosmi : RT @sole24ore: Dal welfare ai vaccini, Draghi protagonista del vertice Ue (in presenza) di Porto, grande assente la Merkel - Barbara68545184 : RT @sole24ore: Dal welfare ai vaccini, Draghi protagonista del vertice Ue (in presenza) di Porto, grande assente la Merkel - lucerruti : RT @sole24ore: Dal welfare ai vaccini, Draghi protagonista del vertice Ue (in presenza) di Porto, grande assente la Merkel - genovesergio76 : RT @sole24ore: Dal welfare ai vaccini, Draghi protagonista del vertice Ue (in presenza) di Porto, grande assente la Merkel -