Covid, la cabina di regia rivela che questa settimana l'indice Rt sale a 0,89, cambi di colore in vista (Di venerdì 7 maggio 2021) In coincidenza di quanto comunicato poco fa dalla cabina di regia rispetto all'andamento del contagio, oggi potrebbe cambiare il colore di alcune regioni. I dati dicono infatti che rispetto alla scorsa settimana (0,85), oggi l'indice Rt segna invece 0,89. sale l'Rt ma, sebbene in calo, l'incidenza (da 146 a 127), è ancora lontana dai 590 casi per 100mila abitanti Fortunatamente, avanza la campagna vaccinale, e l'incidenza dei contagi continua a calare, oggi siamo a 127 positivi ogni 100mila abitanti, contro 146 della scorsa settimana. Certo ricordano gli esperti, "Sebbene la campagna vaccinale progredisca sempre più velocemente, complessivamente l'incidenza resta elevata e ancora lontana dai livelli (50 per 100.000), che permetterebbero il contenimento ...

