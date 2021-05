Covid | anno secondo | riconquistare il gusto del futuro

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 maggio 2021). Il virus fa male anche allo spirito. Il 63 per cento degli italiani ha sofferto di malessere psicologico a causa del lockdown: da uno studio condotto da Elma Research, i sintomi più diffusi sono stati insonnia e difficoltà a dormire (20 per cento), mancanza di energia o debolezza (14 per cento), tristezza (18 per cento), paure e timori eccessivi (17 per cento), mancanza di piacere nel fare le cose (13 per cento), panico e ansia (10 per cento). E non è finita. A oltre undall’esordio del virus,la Società Italiana di Psichiatria un italiano su tre è a rischio di disturbi psichici connessi con il cosiddetto “trauma da pandemia”. Leggi anche › Coronavirus: gli aiuti psicologici gratuiti online e al telefono ...