Costanzo sbotta contro Diletta Leotta | “Non dovrebbe avvisare i fotografi”

Leggi su formatonews

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si continua a parlare ancora di Can Yaman e: questa volta a criticare le scelte della show girl un noto giornalista MaurizioSono mesi che la copia formata dae Can Yaman sono continuamente sotto l’occhio del ciclone. C’è da sottolineare che in tanti non credono più alla loro relazione ma intanto la conduttrice di Dazn ha voluto dire la sua. La show girl e modella italiana sembra letteralmente stanca dei paparazzi e dei continui pettegolezzi sulla sua vita privata. Prima il matrimonio, poi la crisi, poi il tradimento e infine il ritorno con Can. Insomma, una serie di articoletti come li ha definiti lei stessa, solo per infangare la sua persona. A distanza di settimane a dire la sua ci ha pensato anche Maurizio ...