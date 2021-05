(Di venerdì 7 maggio 2021) Era un socio delladi Marinai e Caratisti di, mai avrebbero pensato di venir truffati a casa loro. Purtroppo però è successo in più occasioni anche. Ildi origini siciliane – da anni residente a– ha sfruttato l’esser socio per comprare (in due giornate differenti) circa 250 euro di pescato giornaliero, pagando con l’emissione di due assegni. Il problema è poi sorto quando i lavoratori dellasi sono accorti che gli assegni erano stati emessi a vuoto – dal momento che la Banda d’Italia aveva interdetto la cessione di assegni a carico del. Leggi anche: Latina, sfruttamento della prostituzione a ‘gestione familiare’: affitti da capogiro e minacce di morte alle prostitute E’ scatta così la denuncia alla Polizia di Stato ...

Advertising

CorriereCitta : Civitavecchia, affidato ai servizi sociali continua a truffare la Cooperativa del mercato ittico: arrestato 55enne -

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia affidato

Il Corriere della Città

... è stato estratto dalle lamiere dai VVF eal personale sanitario 118 presente sul posto. Trasportato in codice rosso presso l'ospedale S. Paolo di. Non vi sono state altre ...La coppia, per mesi, ha dormito sulle panchine della stazione di, con la ragazza in ... che dispose che il neonato fossead una casa famiglia e che la madre non avesse più ...CIVITAVECCHIA - Mentre migliorano le condizioni di Davide Piccioni, il 57enne rimasto ferito gravemente dopo una lite avvenuta la scorsa settimana a largo monsignor D'Ardia e ancora ricoverato al poli ...CIVITAVECCHIA - Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Porto-Santa Rufina presentata da monsignor Gino R ...