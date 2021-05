Cerciello Rega, il fratello Paolo: «Basta fango su Mario, il suo coraggio un esempio» (Di venerdì 7 maggio 2021) Paolo Cerciello Rega è il fratello minore di Mario, il carabiniere morto in servizio nella notte del 26 luglio 2019, finito da undici coltellate per mano di Finnegan Lee Elder, condannato per... Leggi su ilmattino (Di venerdì 7 maggio 2021)è ilminore di, il carabiniere morto in servizio nella notte del 26 luglio 2019, finito da undici coltellate per mano di Finnegan Lee Elder, condannato per...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Condanna all'ergastolo per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega - matteosalvinimi : Onore e giustizia per Mario Cerciello Rega. Un abbraccio alla signora Rosa Maria: 'Non mi riporterà Mario, non ci r… - RaiNews : Omicidio Cerciello Rega, i due giovani americani condannati all'ergastolo - BlancStefan : RT @matteosalvinimi: Onore e giustizia per Mario Cerciello Rega. Un abbraccio alla signora Rosa Maria: 'Non mi riporterà Mario, non ci rida… - CordioliMirco : RT @Fontana3Lorenzo: Ergastolo in primo grado, agli assassini del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega. Una preghiera per Mario ed un pensi… -