Calciomercato Inter, occhi in casa Hellas Verona: le utlime (Di venerdì 7 maggio 2021) L'Inter è già a lavoro per programmare e costruire la prossima stagione. Gli occhi dei neo Campioni d'Italia si sono posati in casa Hellas Verona, ecco la situazione L'Inter pensa già alla prossima stagione e ai rinforzi da regalare ad Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra sta guardando in casa Hellas Verona per un nome a centrocampo. Come riporta la Gazzetta dello Sport l'Inter sarebbe Interessata al centrocampista gialloblu Antonin Barak, che quest'anno è stata una vera rivelazione del campionato e farebbe comodo alla squadra nerazzurra. Dal canto suo l'Hellas Verona procederebbe al riscatto di Eddy Salcedo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Inter: Milenkovic se parte un big in difesa Commenta per primo L'Inter torna sulle tracce di Milenkovic . Secondo la Gazzetta dello Sport , il difensore serbo della Fiorentina sarebbe il primo obiettivo se dovesse essere sacrificato sul mercato in uscita Skriniar o ...

Calciomercato Inter: i nomi dei partenti in estate Calcio News 24 Un cappuccino con Sconcerti: il calcio italiano non è più competitivo. Corriamo poco, forse abbiamo cattivi allenatori Sappiamo ormai che il calcio italiano non è competitivo in Europa. Quello che non sappiamo è perché. Nessuno cerca soluzioni. Si pensa sia la ...

TS – Panfili (osservatore): “Agustín Álvarez? Lo vedrei bene nel Cagliari” “Adelio Moro, ex calciatore ed allenatore, me lo ha fatto conoscere. Potrebbe diventare il nuovo Luis Suarez” Francesco Panfili, osservatore che segue il calcio sudamericano, ha confidato ai microfoni ...

