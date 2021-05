Borriello | “Juventus-Milan | ecco cosa farà la differenza Su CR7 e Ibra …”

Advertising

OdeonZ__ : Juve-Milan, Borriello: 'Adesso i bianconeri rischiano di più' - PianetaMilan : #Borriello a @Gazzetta_it: “#JuventusMilan, ecco cosa farà la differenza. Su @Cristiano e @Ibra_official …” -… - gilnar76 : Borriello avverte la #Juve: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #JuveMilan parla #MarcoBorriello : 'Adesso i bianconeri rischiano di più' - misorecordsuk : Juve-Milan, Borriello: 'Adesso i bianconeri rischiano di più' #Juve #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Borriello Juventus

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo In vista di- Milan, il doppio ex Marcoha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'E' una partita tra due squadre in difficoltà, sarà l'esperienza a fare la differenza. ...Marcoè stato intervistato alla vigilia di- Milan. Le sue parole sulla sfida decisiva per la Champions Marcoè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in qualità di ...Marco Borriello, ex attaccante di Juventus e Milan, ha parlato del big match di domenica in Serie A ma non soltanto. Le sue dichiarazioni ...In vista di Juventus-Milan, il doppio ex Marco Borriello ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "E’ una partita tra due squadre ...