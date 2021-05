Barbara D’Urso commossa in diretta: “Mi arriva questo dolore” (Di venerdì 7 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo la mitica Barbara D’Urso si è commossa ieri durante Pomeriggio Cinque. La tragica scomparsa di Luana D’OrazioLei è una donna del mondo dello spettacolo molto amata dal pubblico, che tratta non solamente di gossip, ma tramite pomeriggio cinque anche di cronaca. Cerchiamo di capire, come mai nella giornata di ieri, durante la diretta si è giustamente commossa per l’accaduto. Barbara: “Mi arriva questo dolore” Come abbiamo avuto modo di vedere, negli ultimi giorni, il programma condotto da Barbara D’Urso è molto incentrato su quello che succede nel nostro paese, ed un po’ meno sulla parte del gossip. LEGGI ANCHE —> ISOLA 2021: ... Leggi su formatonews (Di venerdì 7 maggio 2021) Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo la miticasi èieri durante Pomeriggio Cinque. La tragica scomparsa di Luana D’OrazioLei è una donna del mondo dello spettacolo molto amata dal pubblico, che tratta non solamente di gossip, ma tramite pomeriggio cinque anche di cronaca. Cerchiamo di capire, come mai nella giornata di ieri, durante lasi è giustamenteper l’accaduto.: “Mi” Come abbiamo avuto modo di vedere, negli ultimi giorni, il programma condotto daè molto incentrato su quello che succede nel nostro paese, ed un po’ meno sulla parte del gossip. LEGGI ANCHE —> ISOLA 2021: ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Il rumoreggiato fidanzato di Barbara d'Urso smentisce il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci e fa una rivelazio… - Dorayak56884206 : RT @sabrina__sf: Le notizie, quelle belle! Ascolti tv, Barbara D'Urso ancora flop: Mediaset chiude anche Domenica Live - GianlucaSoncin : RT @sabrina__sf: Le notizie, quelle belle! Ascolti tv, Barbara D'Urso ancora flop: Mediaset chiude anche Domenica Live - IlZebraapois : RT @sabrina__sf: Le notizie, quelle belle! Ascolti tv, Barbara D'Urso ancora flop: Mediaset chiude anche Domenica Live - GPinsss_ : RT @Samuela0672: Il giorno in cui capirà che il suo lavoro non è una seduta di dibattito da Barbara D’Urso ma lo stare in aula parlamentare… -