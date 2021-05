Annunziata: "Rai editore ma rappresenta Stato, incidente Fedez innegabile" (Di venerdì 7 maggio 2021) "E' vero, come sottolinea Giuseppe Laterza, che la Rai è un editore; ma la Rai è un editore pubblico, non è un privato ma rappresenta lo Stato al suo livello più alto, con il Tesoro azionista di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) "E' vero, come sottolinea Giuseppe Laterza, che la Rai è un; ma la Rai è unpubblico, non è un privato maloal suo livello più alto, con il Tesoro azionista di ...

Advertising

petergomezblog : Lucia Annunziata: “D’accordo con parole di Fedez. In Rai non può esistere sistema a cui adeguarsi, parlando di ‘opp… - MorinelliTony : RT @ricpuglisi: Fatemi capire: questa Lucia Annunziata che presenta @Mezzorainpiu sulla RAI siede nel comitato di indirizzo della fondazi… - mmaritato : RT @Michele_Arnese: Andrea Orlando avverte un “freno a mano tirato” in Rai, una “sorta di autocensura”; non ci sono in Rai “quegli choc cre… - EgidioOnofrio : E questo sarebbe un esempio per i ragazzi italiani e uno al quale la Rai deve chiedere scusa come sostiene la Annun… - SaveMil : RT @Mezzorainpiu: 'D'accordo con quanto ha detto Fedez, ha il diritto di dire quello che vuole' Lucia Annunziata 'Nella RAI non può esister… -