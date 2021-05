Vincenzo Ceccarelli indagato nell' inchiesta sulla gara del trasporto pubblico locale

Nazione_Arezzo : Gara dei trasporti, indagato anche Vincenzo Ceccarelli -

Nuovi dubbi sulla gara del trasporto pubblico locale toscano. A quanto si apprende anche l'ex assessore ai trasporti della Regione Toscana, oggi capogruppo Pd in consiglio, risulta indagato. Tutto ciò a seguito dell'inchiesta della procura fiorentina contro l'ex governatore Rossi e alcuni funzionari. Turbativa d'asta, ...L'ex assessore ai trasporti della Regione Toscana, attualmente capogruppo Pd in consiglio regionale, è tra gli indagati nell'inchiesta aperta dalla procura di Firenze sul bando di gara della Regione da 4 miliardi per aggiudicare ...Firenze, 6 maggio 2021 - L'ex assessore ai trasporti della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, attualmente capogruppo Pd in consiglio regionale, è tra gli indagati nell'inchiesta aperta dalla procura ...C'è anche l'ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli tra gli indagati nell'inchiesta aperta dalla procura di Firenze sul bando di gara della Regione da ...