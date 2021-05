Venerdì 7 maggio Caparezza torna con il nuovo album “Exuvia” (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano. «I dischi per me devono avere un senso, possono anche essere brutti». Lo ha confidato Caparezza alla presentazione in videoconferenza del suo nuovo album “Exuvia” in uscita Venerdì 7 maggio, ottavo disco in studio, disponibile in digitale e nei formati cd e vinile. «L’Exuvia è ciò rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale – ha attaccato Caparezza – Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata. Da pugliese (e da musicista) quando penso all’Exuvia mi viene subito in mente quella della cicala perché l’ho vista personalmente e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 maggio 2021) Milano. «I dischi per me devono avere un senso, possono anche essere brutti». Lo ha confidatoalla presentazione in videoconferenza del suo” in uscita, ottavo disco in studio, disponibile in digitale e nei formati cd e vinile. «L’è ciò rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale – ha attaccato– Un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata. Da pugliese (e da musicista) quando penso all’mi viene subito in mente quella della cicala perché l’ho vista personalmente e ...

