Uomini e donne oggi, la coppia sorprende tutti: c’è lo zampino di Tina (Di giovedì 6 maggio 2021) Le anticipazioni di oggi a “Uomini e donne” parlano di aria di separazione tra tre coppie del programma, questa volta Tina Cipollari ci aveva visto lungo. Anche oggi come ogni… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Le anticipazioni dia “” parlano di aria di separazione tra tre coppie del programma, questa voltaCipollari ci aveva visto lungo. Anchecome ogni… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - GDF : Auguri alle donne e agli uomini dell’Esercito Italiano per il 160° Anniversario della costituzione della Forza Arma… - francadc : Materassaia non è un insulto, è un lavoro dignitoso che donne e uomini svolgono anche in negozi veri e propri. Non… - nontuogenere : @shoganai_x Continuano a fare paragoni tra donne/uomini e a parlare di Concetta ma il gf è finito da mesi che ve ne… -