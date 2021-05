South Carolina, torna il plotone di esecuzione per i condannati a morte (Di giovedì 6 maggio 2021) La South Carolina si avvia a riesumare il plotone di esecuzione. La Camera dello Stato ha, infatti, varato una legge che prevede, in mancanza del mix di farmaci per l'iniezione letale, la possibilità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) Lasi avvia a riesumare ildi. La Camera dello Stato ha, infatti, varato una legge che prevede, in mancanza del mix di farmaci per l'iniezione letale, la possibilità ...

