Sky contro Dazn | in arrivo la sentenza per l’assegnazione dei diritti tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ci apprestiamo a una grande rivoluzione deitv nel prossimo triennio, ma la loro assegnazione vede Skyin una battaglia che si è spostata sui tribunali. Sky ha infatti fatto ricorsol’emittente concorrente ed è in attesa delladel tribunale in merito a un eventuale violazione della Legge Melandri. La grande novità del prossimo triennio 2021-2024 saràdeitv in misura integrale a, che quindi trasmetterà tutte le dieci partite di ogni giornata di Serie A. Questa questione era però stata contestata da Sky, la quale ha fatto ricorso per la stesura del bando nei confronti della Lega Serie A e per la modalità di assegnazione dei. Per quest’ultima faccenda pare infatti ...