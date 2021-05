Salvini si consegna completamente a Draghi: “Lo sosterremo anche per il Quirinale” (Di giovedì 6 maggio 2021) Nello stessi giorno in cui Fratelli d’Italia incalza il premier chiede a Draghi di venire a dare risposte al Paese su temi delicatissimi, come lo scontro diplomatico con la Russia, il Copasir e l’ipotesi di ritorsioni sui vaccini, Matteo Salvini si lega sempre più al premier che sostiene la maggioranza Brancaleone e lo propone per il Quirinale prima di tutti gli altri. La sua dichiarazione è un atto di fede per l’ex banchiere, ma forse anche una mossa strategica per anticipare il Pd e liberarsi le mani per un futuro ritorno alle urne alla scadenza del semestre bianco di Mattarella. Salvini candida Draghi al Quirinale “Se Draghi si presenterà come candidato alla presidenza della Repubblica lo sosterremo convintamente”. Lo dice Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) Nello stessi giorno in cui Fratelli d’Italia incalza il premier chiede adi venire a dare risposte al Paese su temi delicatissimi, come lo scontro diplomatico con la Russia, il Copasir e l’ipotesi di ritorsioni sui vaccini, Matteosi lega sempre più al premier che sostiene la maggioranza Brancaleone e lo propone per ilprima di tutti gli altri. La sua dichiarazione è un atto di fede per l’ex banchiere, ma forseuna mossa strategica per anticipare il Pd e liberarsi le mani per un futuro ritorno alle urne alla scadenza del semestre bianco di Mattarella.candidaal“Sesi presenterà come candidato alla presidenza della Repubblica loconvintamente”. Lo dice Matteo ...

Advertising

SecolodItalia1 : Salvini si consegna completamente a Draghi: “Lo sosterremo anche per il Quirinale” - ebonalbe : Il nuovo gruppo di centro democratico popolare non decolla in Parlamento. Spira una brutta aria per la legge eletto… - ciccikimchi : Salvini tipico studente che non capisce la consegna va fuori tema 10339 volte e per distrarre la prof di italiano c… - SCaronti : RT @LaVeritaWeb: Fdi si astiene, Meloni furiosa: «Rifiutiamo la formula del prendere o lasciare». Draghi si giustifica: «Rispetto l'assembl… -