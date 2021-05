Salerno Pulita | aggressione-choc | “Fratture a costola e mascella”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutia un dipendente di, la denuncia, unita a messaggi di solidarietà, sono della Fiadel. Il segretario Angelo Rispoli scrive: “Ha destato sconcerto il pestaggio ai danni di un operatore da parte di uno sconosciuto nella giornata di mercoledì. Il dipendente stava svuotando le campane del vetro in via Vernieri quando è stato avvicinato dall’energumeno che lo ha malmenato. L’uomo ha riportatoe lesioni gravi, tra cui frattura di, al punto da costringerlo a farsi refertare all’ospedale Ruggi di. In seguito ha sporto denuncia in Questura. Nella circostanza anche un altro operatore è stato coinvolto, anche se fortunatamente senza ...

L'amministratore unico dimissionario di Salerno Pulita, Antonio Ferraro, esprime sconcerto per l'aggressione subita da un dipendente mentre stava svolgendo il proprio lavoro per garantire il decoro della città. L'uomo, addetto allo svuotamento delle campane del vetro, è stato aggredito da uno sconosciuto in via Vernieri. Sull'ennesimo episodio ai danni degli operai di Salerno Pulita arriva anche il commento della Fiadel e la denuncia del segretario Angelo Rispoli. Secondo il sindacalista "si tratta di aggressioni tra l'altro spesso ai danni di dipendenti in età avanzata".