Rapper picchia cantante neomelodico: ecco cosa è successo tra Armando Di Pinto e Pino Franzese (Di giovedì 6 maggio 2021) Il gip di Napoli Tommaso Perrella ha scarcerato il Rapper Armando Di Pinto, 21 anni, e lo zio, Giuseppe Emanuele Di Pinto, 27 anni, accusati di avere aggredito, picchiato e derubato lo scorso 3 maggio a Napoli, il cantante neomelodico Pino Franzese, al secolo Ben Salah Giuseppe, e un suo amico, mentre erano in auto insieme con due ragazze, una ex fidanzata del Rapper. Per zio e nipote, che erano reclusi nel carcere di Poggioreale, il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ritenendo non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla rapina che, invece, sono sussistenti in relazione all’accusa di lesioni volontarie. Il giudice ha adottato la sua decisione basandosi sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Il gip di Napoli Tommaso Perrella ha scarcerato ilDi, 21 anni, e lo zio, Giuseppe Emanuele Di, 27 anni, accusati di avere aggredito,to e derubato lo scorso 3 maggio a Napoli, il, al secolo Ben Salah Giuseppe, e un suo amico, mentre erano in auto insieme con due ragazze, una ex fidanzata del. Per zio e nipote, che erano reclusi nel carcere di Poggioreale, il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ritenendo non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione alla rapina che, invece, sono sussistenti in relazione all’accusa di lesioni volontarie. Il giudice ha adottato la sua decisione basandosi sulle ...

Manganello in auto, denunciato padre di Algero Corretini, il rapper 1727Wrldstar Roma, picchia la ragazza con una mazza di ferro: arrestato il rapper 1727Wrldstar. Chiesto il carcere per Algero Corretini di Maria Elena Vincenzi 25 Gennaio 2021

