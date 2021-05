Per gli studenti restano le ‘mascherine mutanda’: “Impossibile sospendere il contratto o cambiare modello” (Di giovedì 6 maggio 2021) Le mascherine per gli studenti non cambiano. Gli undici milioni di dispositivi di protezione individuale, distribuiti ogni giorno nelle scuole, utilizzate solo da una minoranza di alunni perché considerate fastidiose e inadatte, non possono modificare forma e nemmeno misura. A dirlo è la struttura del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo. Il generale nominato dal premier Mario Draghi, spiegano i suoi uomini, ha le mani legate da un contratto stipulato dal suo predecessore, Domenico Arcuri, con Fca (Fiat Chrysler Automobiles) dal mese di luglio 2020 a settembre 2021. A nulla sono valse le proteste di molti genitori che hanno soprannominato i dispositivi “mascherine mutanda” per la mancanza di elastici da mettere alle orecchie. Inutile anche l’interrogazione del deputato leghista Roberto Turri che nello scorso mese di febbraio aveva scritto al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Le mascherine per glinon cambiano. Gli undici milioni di dispositivi di protezione individuale, distribuiti ogni giorno nelle scuole, utilizzate solo da una minoranza di alunni perché considerate fastidiose e inadatte, non possono modificare forma e nemmeno misura. A dirlo è la struttura del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo. Il generale nominato dal premier Mario Draghi, spiegano i suoi uomini, ha le mani legate da unstipulato dal suo predecessore, Domenico Arcuri, con Fca (Fiat Chrysler Automobiles) dal mese di luglio 2020 a settembre 2021. A nulla sono valse le proteste di molti genitori che hanno soprannominato i dispositivi “mascherine mutanda” per la mancanza di elastici da mettere alle orecchie. Inutile anche l’interrogazione del deputato leghista Roberto Turri che nello scorso mese di febbraio aveva scritto al ...

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Rem Inps 2021: la conferma, ecco per chi! 41/2021 , si aggiungono, per le famiglie in difficoltà e per gli ex beneficiari di indennità NASpI e Discoll , i due mesi di giugno e luglio. La bozza prevede che bisognerà presentare domanda entro ...

Green Pass Italia: ecco come funziona! Il modello è lo stesso ripreso per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso. L' obbligo di quarantena per chi entra in Italia è destinato quindi a decadere il 15 maggio , perché il ministro ...

L'omicidio di Mario Cerciello Rega, ergastolo per Elder e Hjorth Agenzia ANSA Cimiteri Roma, dietrofront Ama. Dalle denunce alle scuse: «Perdòno a chi ha avuto lutti» Alla fine sono arrivate le scuse, che sanno molto di retromarcia rispetto agli annunci pugnaci della settimana passata. Ama non solo non ha denunciato per «procurato allarme» chi ...

Tokyo in rally. Misto il resto dell'Asia (Teleborsa) - Seduta tonica per la Borsa di Tokyo che ha riaperto i battenti dopo la lunga pausa festiva della Golden Week, con gli investitori sulle trimestrali. In ordine sparso, invece, le altre pi ...

