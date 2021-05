Pattinaggio artistico: Tuktamysheva non si accontenta e rilancia: “Adesso il quadruplo toeloop” (Di giovedì 6 maggio 2021) Elizabeta Tuktamysheva è stata la grande protagonista dell’ultima annata sportiva di Pattinaggio artistico. La sua reazione di gioia al Kiss & Cry dopo aver conquistata la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di Stoccolma ha commosso appassionati e addetti ai lavori, rapiti dalla sua storia e dalla sua esperienza: la pattinatrice russa, da veterana assoluta in una specialità dominata dalla colleghe più giovani, nonostante una stagione contrassegnata da diversi problemi è riuscita a conquistare risultati impronosticabili fino a pochi mesi fa, sfoggiando una condizione fisica invidiabile e una “fame” sportiva con pochi eguali. Fermarsi qui? Neanche per sogno. Anzi. L’allieva di Alexei Mishin sogna i Giochi Olimpici di Pechino 2022, come confermato ai microfoni del magazine russo Sobaka in un’intervista concessa il 6 maggio 2021: ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) Elizabetaè stata la grande protagonista dell’ultima annata sportiva di. La sua reazione di gioia al Kiss & Cry dopo aver conquistata la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di Stoccolma ha commosso appassionati e addetti ai lavori, rapiti dalla sua storia e dalla sua esperienza: la pattinatrice russa, da veterana assoluta in una specialità dominata dalla colleghe più giovani, nonostante una stagione contrassegnata da diversi problemi è riuscita a conquistare risultati impronosticabili fino a pochi mesi fa, sfoggiando una condizione fisica invidiabile e una “fame” sportiva con pochi eguali. Fermarsi qui? Neanche per sogno. Anzi. L’allieva di Alexei Mishin sogna i Giochi Olimpici di Pechino 2022, come confermato ai microfoni del magazine russo Sobaka in un’intervista concessa il 6 maggio 2021: ...

