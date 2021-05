“Non dovevi farlo”. Denise Pipitone, Federica Sciarelli e Alberto Matano ai ferri corti (Di giovedì 6 maggio 2021) Continua a tenere banco il caso di Denise Pipitone, nella trasmissione Chi l’ha visto condotta da Federica Sciarelli sono emersi nuovi dettagli. Si tratta di alcune intercettazioni inedite di due telefonate che potrebbero essere indizi per ricostruire la vicenda della piccola. Inizialmente polizia e carabinieri erano convinti di aver visitato la casa di Anna Corona ma in realtà avevano ispezionato un altro appartamento, diverso da quello abitato dalla prima moglie di Pietro Pulizzi, il papà naturale di Denise. Mercoledì 6 maggio i carabinieri hanno perquisito l’ex casa di Anna Corona ma non hanno trovato niente.“Ci è arrivata questa macabra notizia, ero basita – ha detto Piera – ho subito chiamato l’avvocato e abbiamo scoperto che c’erano dei lavori nella casa in cui abitava Anna Corona. Mi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Continua a tenere banco il caso di, nella trasmissione Chi l’ha visto condotta dasono emersi nuovi dettagli. Si tratta di alcune intercettazioni inedite di due telefonate che potrebbero essere indizi per ricostruire la vicenda della piccola. Inizialmente polizia e carabinieri erano convinti di aver visitato la casa di Anna Corona ma in realtà avevano ispezionato un altro appartamento, diverso da quello abitato dalla prima moglie di Pietro Pulizzi, il papà naturale di. Mercoledì 6 maggio i carabinieri hanno perquisito l’ex casa di Anna Corona ma non hanno trovato niente.“Ci è arrivata questa macabra notizia, ero basita – ha detto Piera – ho subito chiamato l’avvocato e abbiamo scoperto che c’erano dei lavori nella casa in cui abitava Anna Corona. Mi ha ...

Advertising

xmsprouse : @zaynluvs_ non dovevi smetterla di parlare? bene fallo?? - elliott_il : @51m0_ Si intendo dire che sono situazioni diverse. Su Calabria e Kessie concordo, dovevi averli gia rinnovati ques… - _niahoran_ : @giulsxhazza @_loudivine_ ma amo grazie non dovevi - ICARVSF4LLING : @windowsxllz aaa grazie amoo, si infatti la carrd la dovevi fare nuova ma non ho mai sbatti - rebxross : non io che studio da un pomeriggio italiano e mi ammazzo la vita per l'interrogazione di domani e la mia prof se ne… -