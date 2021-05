New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle con Torterra (Di giovedì 6 maggio 2021) Oggi vedremo come ottenere il punteggio massimo, ovvero 4 stelle, su New Pokémon Snap con Torterra, ultimo stadio evolutivo dello starter d’erba di quarta generazione Pare che, in New Pokémon Snap, Torterra sia un gran dormiglione. I giocatori potranno infatti notare che, nella maggior parte degli incontri che avverranno con questo gigante di tipo erba/terra, lo si troverà mentre sbadiglia oppure mentre schiaccia un pisolino. Un comportamento simile è assolutamente comprensibile, dato il suo guscio molto pesante sul quale sono presenti un albero e tre montagne in miniatura. Di seguito quindi vediamo insieme come ottenere fino a 4 stelle di punteggio fotografando ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 maggio 2021) Oggi vedremoil punteggio massimo, ovvero 4, su Newcon, ultimo stadio evolutivo dello starter d’erba di quarta generazione Pare che, in Newsia un gran dormiglione. I giocatori potranno infatti notare che, nella maggior parte degli incontri che avverranno con questo gigante di tipo erba/terra, lo si troverà mentre sbadiglia oppure mentre schiaccia un pisolino. Un comportamento simile è assolutamente comprensibile, dato il suo guscio molto pesante sul quale sono presenti un albero e tre montagne in miniatura. Di seguito quindi vediamo insiemefino a 4di punteggio fotografando ...

