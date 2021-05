Modenese, una clamorosa scoperta che potrebbe riaprire un vecchio caso (Di giovedì 6 maggio 2021) Una scoperta sconvolgente avvenuta nel Modenese potrebbe riaprire un caso di 9 anni fa. Ora le indagini proseguono per capire di chi sono. Immagine di repertorio (AdobeStock)Cold Case è una celebre serie tv andata in onda dal 2003. Il caso appena accaduto nel Modenese potrebbe essere tranquillamente un episodio di quella serie. Ma purtroppo questo non è oggetto di finzione ma la cruda verità. Nei pressi di un poligono di tiro a Sassuolo, nelle vicinanze di una zona di calanchi, si è fatto una scoperta inaspettata. La particolarità è che, gli ufficiali impegnati erano alla ricerca di Alessandro Venturelli, giovane di 21 anni e di cui non si hanno più notizie dallo scorso anno. La ricerca nel Modenese ... Leggi su chenews (Di giovedì 6 maggio 2021) Unasconvolgente avvenuta nelundi 9 anni fa. Ora le indagini proseguono per capire di chi sono. Immagine di repertorio (AdobeStock)Cold Case è una celebre serie tv andata in onda dal 2003. Ilappena accaduto nelessere tranquillamente un episodio di quella serie. Ma purtroppo questo non è oggetto di finzione ma la cruda verità. Nei pressi di un poligono di tiro a Sassuolo, nelle vicinanze di una zona di calanchi, si è fatto unainaspettata. La particolarità è che, gli ufficiali impegnati erano alla ricerca di Alessandro Venturelli, giovane di 21 anni e di cui non si hanno più notizie dallo scorso anno. La ricerca nel...

Ossa di donna trovate nel Modenese, si riapre un 'cold case' Agenzia ANSA Maserati MC20: la prova della supercar del Tridente L’ultima nata della casa modenese è un punto di riferimento per la sofisticazione ingegneristica e per le qualità stradali, di livello assoluto. I prezzi partono da 216 mila euro ...

Ossa di donna trovate nel Modenese, si riapre un ‘cold case’ Ossa umane, risultate poi essere di donna, sono state trovate ieri in una zona di calanchi vicino a un poligono di tiro a Sassuolo, nel Modenese, durante le ricerche di Alessandro Venturelli, 21enne d ...

