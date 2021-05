Lotta, Preolimpico Sofia 2021: Abraham Conyedo vince e nel pomeriggio si giocherà il pass olimpico (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Italia sogna di portare a Tokyo un altro azzurro nella Lotta attraverso il Preolimpico su base mondiale che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nello stile libero, infatti, Abraham Conyedo è in semifinale nei -97 kg ed oggi pomeriggio si giocherà il pass per le Olimpiadi contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev. Per Conyedo, che è la testa di serie numero 1 del tabellone, infatti, i quarti di finale sono praticamente una mera formalità, dato che l’incontro contro l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan dura appena 51? e si conclude con la vittoria dell’azzurro per superiorità tecnica con incontro interrotto sullo score di 10-0. L’azzurro impiega pochi secondi a sorprendere l’atleta della Costa d’Avorio, il quale però ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Italia sogna di portare a Tokyo un altro azzurro nellaattraverso ilsu base mondiale che si sta svolgendo a, in Bulgaria: nello stile libero, infatti,è in semifinale nei -97 kg ed oggisiilper le Olimpiadi contro il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev. Per, che è la testa di serie numero 1 del tabellone, infatti, i quarti di finale sono praticamente una mera formalità, dato che l’incontro contro l’ivoriano Ulrich Elyse Manouan dura appena 51? e si conclude con la vittoria dell’azzurro per superiorità tecnica con incontro interrotto sullo score di 10-0. L’azzurro impiega pochi secondi a sorprendere l’atleta della Costa d’Avorio, il quale però ...

