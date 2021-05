(Di giovedì 6 maggio 2021) Ildi un, Giuseppe Giacalone, che si trovava a bordo dell’”Aliseo”flotta di Mazara del Vallo, è statoda colpi di arma da fuoco esplosi da una motovedetta militare libica al largo delle coste di Bengasi. L’imbarcazione siciliana era impegnata in una battuta di pesca. A confermare il ferimento è stato il figlio Alessandro, aggiungendo che al momento non conosce le condizioni del padre. La Marina libica, che controlla la, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani.

Advertising

fanpage : Spari a nord est di Tripoli. Ferito un comandante italiano - mauro_in_89 : #Libia ???? spari contro peschereccio italiani ???? Almeno un ferito, situazione tesa. Nelle prossime ore ulteriori sviluppi - Dana79479939 : RT @SkyTG24: #Libia, spari della Guardia costiera. Ferito il comandante di un peschereccio italiano - MauriceGarran : RT @agenzia_nova: #Libia Il comandate del peschereccio italiano è stato ferito dai colpi di arma da fuoco. Secondo quanto appreso da “A… - RobYJjuve : RT @ImolaOggi: Libia: spari contro peschereccio italiano, ferito comandante (gli amici di Di Maio...) -

Ultime Notizie dalla rete : Libia spari

A parlare con l'Adnkronos è Alessandro Giacalone, il figlio del comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ferito daglidella Guardia costiera libica. A Mazara del Vallo sono momenti concitati ...Raggiunto dai colpi di mitragliatrice di una motovedetta militare libica , che hanno ferito anche il comandante, Giuseppe Giacalone . Ma dallafanno sapere che non si trattava di'contro' l'imbarcazione, ma di 'colpi di avvertimento in aria', sparati nei confronti di mezzi non autorizzati. Cresce la tensione tra Italia e, ...I colpi sparati da una motovedetta militare libica verso il peschereccio 'Aliseo'. La marina libica: 'solo colpi di avvertimento in aria' ...il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri, ha definito "grave e preoccupante" la notizia secondo cui la ...