Libia | spari contro tre pescherecci italiani | ferito un comandante Autorità libiche | “No | colpi di avvertimento in aria”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Raggiunti daidi mitragliatrice di una motovedetta militare libica, che hannoanche uno dei comandanti, Giuseppe Giacalone. Ma dallafanno sapere che non si trattava di” le imbarcazioni, ma di “diin”, sparati nei confronti di mezzi non autorizzati. Cresce la tensione tra Italia e, dopo che tre(Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo) sono statiti a 35 miglia nautiche dalla costa libica al largo di Misurata. Giacalone era al timone dell’Aliseo e al momento non si conoscono le sue condizioni, né quale tipo di ferite abbia riportato. Ma lemarittime...

La Marina libica: 'Colpi esplosi in aria' Dallaammettono che sono stati esplosi 'colpi di avvertimento in aria' per fermare imbarcazioni da pesca che a suo dire avevano sconfinato in acque ...A parlare con l'Adnkronos è Alessandro Giacalone, il figlio del comandante del peschereccio Aliseo, rimasto ferito daglidella Guardia costiera libica. A Mazara del Vallo sono momenti concitati ...La Marina militare conferma le informazioni riportate da "Agenzia Nova" sull'intervento della fregata Libeccio, impegnata ...LIBIA -E' stato mitragliato da una motovedetta militare libica il peschereccio "Aliseo" della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta ...